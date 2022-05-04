МВД РФ объявило журналиста Александра Невзорова в розыск

Признанный в России СМИ-иноагентом журналист Александр Невзоров объявлен в розыск. Как сообщает «Интерфакс», карточка Невзорова появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.



Ранее Следственный комитет РФ возбудил в отношении журналиста уголовное дело по статье о распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ. При этом сам Александр Невзоров сейчас находится за границей.