МВД РФ объявило журналиста Александра Невзорова в розыск
Признанный в России СМИ-иноагентом журналист Александр Невзоров объявлен в розыск. Как сообщает «Интерфакс», карточка Невзорова появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил в отношении журналиста уголовное дело по статье о распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ. При этом сам Александр Невзоров сейчас находится за границей.
Журналисты Алексей Венедиктов, Александр Невзоров и Сергей Пархоменко 22 апреля были внесены в список СМИ-иноагентов.
Сторона защиты журналиста Александра Невзорова может побороться за него в суде, поскольку с его делом все не так однозначно, отметил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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