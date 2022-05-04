МВД РФ объявило журналиста Александра Невзорова в розыск

Признанный в России СМИ-иноагентом журналист Александр Невзоров объявлен в розыск. Как сообщает «Интерфакс», карточка Невзорова появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил в отношении журналиста уголовное дело по статье о распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ. При этом сам Александр Невзоров сейчас находится за границей.

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Журналисты Алексей Венедиктов, Александр Невзоров и Сергей Пархоменко 22 апреля были внесены в список СМИ-иноагентов.

Сторона защиты журналиста Александра Невзорова может побороться за него в суде, поскольку с его делом все не так однозначно, отметил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ic.pics.livejournal.com
ТЕГИ:Уголовное ДелоЖурналистыАлександр Невзоров
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