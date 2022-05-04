«Велкам ту зе клаб»: Симоньян поздравила Аскер-заде, Коца и Стешина с британским санкциями

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симноьян поздравила коллег, включенных в новые санкционные списки Великобритании.

«Поздравляю, коллеги. Велкам, как говорится, ту зе клаб», - написала Симньоян в Telegram, отметив в посте журналистку Наилю Аскер-заде и военных корреспондентов Александра Коца, Дмитрия Стешина и Евгения Поддубного.

Со своей стороны, Коц отметил в этой связи, что под санкции попали трое из пяти «знаменитых русских военкоров», которые освещают спецоперацию на Украине с первых дней.

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Ранее МИД Великобритании объявил о вводе новых санкций в отношении ВГТРК, телеведущих Наили Аскер-заде и Михаила Леонтьева, а также Поддубного, Коца и Стешина.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Санкции Против РоссииМаргарита СимоньянЖурналисты
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