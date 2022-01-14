«Камасутра Лаврова и дождливый крот»: Самые яркие моменты пресс-конференции министра

Из-за коронавирусных ограничений пресс-конференция проходила в «гибридном формате» - часть журналистов пригласили в пресс-центр МИД, а представители около 80 СМИ участвовали удаленно.

Модератором выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова, которая выбирала авторов вопросов по своей схеме. При этом «очникам» и «онлайнерам» пообещали равные права. На деле примерно так и получилось – из 28 вопросов 13 прозвучали из зала, остальные - через интернет.

На этом, собственно, паритет закончился: из российских СМИ слово получили всего 6 изданий: РИА Новости, Russia Today, «Лента», «Коммерсантъ», «Дождь» (признанный в России иноагентом) и ТАСС. Остальные 22 вопроса отдали зарубежным журналистам. В советские времена ситуацию назвали бы "идолопоклонничеством" перед иностранщиной, в новейшие времена признали бы, что "импортозамещение" провалилось, но факт остается фактом.

КОНЕЦ ТЕРПЕНИЮ, ЯМЩИК И СУХОЙ ПОРОХ

Первый вопрос Мария Захарова, как и ожидалось, предложила задать представителю государственного информагентства РИА Новости, поднявшему тему переговоров России с США по гарантиям безопасности в Европе. После этого слово дали представителям Великобритании и США - The Daily Telegraph и АВС, продолжившим в том же ключе.

Им Лавров ответил поговоркой.

«Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы, знаете, что мы долго запрягаем. Запрягали мы очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения», - сказал министр, объясняя требования Россией гарантий безопасности.

В числе следующих спикеров оказались журналисты из Финляндии и Казахстана.

Отвечая на вопрос, уважает ли он право Швеции и Финляндии самим решить, вступить ли в НАТО, Лавров сказал, что ценит нейтралитет этих стран. При оценке действий миссии ОДКБ в Казахстане министр выразил надежду, что этот опыт больше применять не придется, и вспомнил еще одну поговорку.

«Надо держать порох сухим, если русскую пословицу применить. Не дай Бог, что-то такое же случится, хотя мы делаем все необходимое, чтобы это предотвратить, в том числе по линии соответствующих структур ОДКБ», - отметил глава МИД.

ПОЗОР, ОДНОХОДОВОЧКА И ПРОПАВШИЙ ЦИМБАЛЮК

Представитель межгосударственной телерадиокомпании «Мир» рассказала министру, как разгромили их офис в Алма-Ате, и Лавров назвал «позорным» отсутствие реакции на это со стороны ОДКБ.

«Это просто позорно для организации, которая позиционирует себя в качестве маяка. Запад говорит, что ОБСЕ – это золотой стандарт (в защите прав журналистов – прим. НСН). Вот "золотой стандарт" в очередной раз доказал, что этот стандарт двойной, а не золотой», - возмутился он.

На пресс-конференцию аккредитовалось большое количество немецких СМИ. Отвечая на вопрос журналиста ARD, Лавров сравнил ситуацию в Крыму с объединением Германии.

Дальше Захарова решила дать слово украинским СМИ. Однако корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк, сбежавший в январе из России, к эфиру подключаться не стал. Его искали перед началом пресс-конференции, но не нашли.

«Это господин Цимбалюк у нас?» — спросил Лавров.

«В этот раз Анатолий Шарий с нами», — ответила Захарова, после чего слово взял Шарий, отвечая на вопрос которого, Лавров пробросил еще одну яркую фразу.

«Мы не пытались играть в какие-то игры и не пытались следовать тому сценарию, о котором кто-то на Украине, как вы сказали, упоминал. Имею в виду - проси больше, дадут меньше. Известная такая одноходовочка, которая используется в обычной жизни и в политике. У нас все гораздо серьезнее», - указал Лавров.