«Камасутра Лаврова и дождливый крот»: Самые яркие моменты пресс-конференции министра
Отвечая на серьезные вопросы журналистов, Сергей Лавров говорил о ямщике, кроте, позоре и импотенции, напомнил о российской вежливости и традиции долго запрягать, после чего ретировался.
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, ответил на 28 вопросов зарубежных и российских СМИ, пять раз пошутил, три раза посмотрел на часы и начертил две «красные линии».
Брифинг продолжался три часа, и присутствовавший на нем корреспондент «Национальной Службы Новостей» собрал коллекцию из самых ярких моментов.
Из-за коронавирусных ограничений пресс-конференция проходила в «гибридном формате» - часть журналистов пригласили в пресс-центр МИД, а представители около 80 СМИ участвовали удаленно.
Модератором выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова, которая выбирала авторов вопросов по своей схеме. При этом «очникам» и «онлайнерам» пообещали равные права. На деле примерно так и получилось – из 28 вопросов 13 прозвучали из зала, остальные - через интернет.
На этом, собственно, паритет закончился: из российских СМИ слово получили всего 6 изданий: РИА Новости, Russia Today, «Лента», «Коммерсантъ», «Дождь» (признанный в России иноагентом) и ТАСС. Остальные 22 вопроса отдали зарубежным журналистам. В советские времена ситуацию назвали бы "идолопоклонничеством" перед иностранщиной, в новейшие времена признали бы, что "импортозамещение" провалилось, но факт остается фактом.
КОНЕЦ ТЕРПЕНИЮ, ЯМЩИК И СУХОЙ ПОРОХ
Первый вопрос Мария Захарова, как и ожидалось, предложила задать представителю государственного информагентства РИА Новости, поднявшему тему переговоров России с США по гарантиям безопасности в Европе. После этого слово дали представителям Великобритании и США - The Daily Telegraph и АВС, продолжившим в том же ключе.
Им Лавров ответил поговоркой.
«Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы, знаете, что мы долго запрягаем. Запрягали мы очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения», - сказал министр, объясняя требования Россией гарантий безопасности.
В числе следующих спикеров оказались журналисты из Финляндии и Казахстана.
Отвечая на вопрос, уважает ли он право Швеции и Финляндии самим решить, вступить ли в НАТО, Лавров сказал, что ценит нейтралитет этих стран. При оценке действий миссии ОДКБ в Казахстане министр выразил надежду, что этот опыт больше применять не придется, и вспомнил еще одну поговорку.
«Надо держать порох сухим, если русскую пословицу применить. Не дай Бог, что-то такое же случится, хотя мы делаем все необходимое, чтобы это предотвратить, в том числе по линии соответствующих структур ОДКБ», - отметил глава МИД.
ПОЗОР, ОДНОХОДОВОЧКА И ПРОПАВШИЙ ЦИМБАЛЮК
Представитель межгосударственной телерадиокомпании «Мир» рассказала министру, как разгромили их офис в Алма-Ате, и Лавров назвал «позорным» отсутствие реакции на это со стороны ОДКБ.
«Это просто позорно для организации, которая позиционирует себя в качестве маяка. Запад говорит, что ОБСЕ – это золотой стандарт (в защите прав журналистов – прим. НСН). Вот "золотой стандарт" в очередной раз доказал, что этот стандарт двойной, а не золотой», - возмутился он.
На пресс-конференцию аккредитовалось большое количество немецких СМИ. Отвечая на вопрос журналиста ARD, Лавров сравнил ситуацию в Крыму с объединением Германии.
Дальше Захарова решила дать слово украинским СМИ. Однако корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк, сбежавший в январе из России, к эфиру подключаться не стал. Его искали перед началом пресс-конференции, но не нашли.
«Это господин Цимбалюк у нас?» — спросил Лавров.
«В этот раз Анатолий Шарий с нами», — ответила Захарова, после чего слово взял Шарий, отвечая на вопрос которого, Лавров пробросил еще одну яркую фразу.
«Мы не пытались играть в какие-то игры и не пытались следовать тому сценарию, о котором кто-то на Украине, как вы сказали, упоминал. Имею в виду - проси больше, дадут меньше. Известная такая одноходовочка, которая используется в обычной жизни и в политике. У нас все гораздо серьезнее», - указал Лавров.
КРАСНЫЕ ЛИНИИ, ИМПОТЕНЦИЯ И КАМАСУТРА
Вскоре глава МИД рассказал о «красных линиях», причем сразу о двух. По его словам, таковыми являются появление сил НАТО на границах с Россией и размещение ударных вооружений на Украине.
Десятый, юбилейный вопрос задал журналист из Греции, с чем его поздравила Мария Захарова. Потом дали слово представителям СМИ Армении, Азербайджана, Китая, Турции, англоязычной и арабской редакциям Russia Today, Ирана и «Ленты», после чего Сергей Викторович впервые посмотрел на часы.
20-й юбилейный вопрос достался журналисту из Индии, далее «в бой» вступили его коллеги из Ирака и Бельгии, после чего Лавров посмотрел на часы второй раз. С момента начала пресс-конференции прошло 2 часа 34 минуты.
Далее слово дали журналисту из Словакии и представительнице «Коммерсанта», которая спросила министра про камасутру и импотенцию. Журналистка припомнила соответствующие заявления Лаврова в отношении ЕС, сделанные до и после Нового года, и уточнила, что же случилось в праздники?
Про камасутру Сергей Викторович говорить не стал, а вот ситуацию с импотенцией прокомментировал.
«Насчет импотенции - я говорил о Европейском союзе. Я говорил о том, насколько Евросоюз способен быть договороспособным, насколько он способен выполнять то, о чем с ним договаривались», - объяснил министр.
ШАРА, КРОТ И ИНОАГЕНТЫ
После этого Захарова вспомнила об иноагентах и пригласила задать вопрос журналиста «Дождя», отметив, что главред этого издания жалуется, что им не дают слово.
Юный журналист иноагента признался, что на его вопрос уже частично ответили, после чего Лавров признался, что дело в «кроте».
«В вашей редакции у нас есть крот», - сказал министр.
«И кто же это?» - уточнил журналист.
«Не знаю, ответ-то прозвучал, а вы еще не успели задать», - пояснил глава внешнеполитического ведомства.
Продолжение ответа представителю «Дождя» оказалось слегка гастрономическим.
«И мы их предупредили, наших партнеров, прежде всего американских, это не меню, а пакет», - сказал Лавров, отвечая на вопрос, устроит ли Россию частичное удовлетворение запросов по гарантиям безопасности.
Дальше слово дали белорусском журналисту, и Лавров в третий раз посмотрел на часы. «Время поджимает», - сказал министр, отсидевший на пресс-конференции уже 2 часа 51 минуту.
27-й вопрос задал журналист ТАСС, отмечавший сегодня День рождения. Отвечая ему, Лавров вспомнил старые шутки.
«Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод, мы вежливые люди», - сказал он, отвечая на вопрос о возможном приглашении Казахстана в Союзное государство.
Слова о том, что «мы вежливые люди», звучали из уст главы МИД еще в 2015 году, когда его спросили в Нью-Йорке, планирует ли Россия наносить авиаудары по террористам.
Последний вопрос был разыгран «на шару». Захарова предложила Лаврову выбрать самому, тот ответил: «Не могу», после чего официальный представитель МИД наобум сказала: «Пожалуйста, 33-й номер». Счастливый билет достался журналисту из Исландии, после ответа которому Лавров сказал, что очень спешит в другое место, и распрощался с участниками «гибридной» пресс-конференции.
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