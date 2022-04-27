«Я рад, что не в России!» Аскеров назвал выдуманным уголовное дело о реабилитации нацизма
Журналист и знаток в эфире НСН отметил, что не видит в деле состава преступления, но возвращаться в Россию не планирует.
Журналист и участник телевикторины «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал выдуманным уголовное дело о реабилитации нацизма, фигурантом которого он стал.
«Следственный комитет не хочет это прокомментировать? Там состава преступления нет, на мой взгляд. Я вообще не вижу там никакой истории. Это непонятно что, у них спросите, что они думают. Я не в России, понимаете, мне повезло в отличие от вас, я не в России и не приеду туда. Это выдуманное уголовное дело. Что происходит в России, меня мало интересует, это проблема России. Я не комментирую эти вещи. Почему они это делают, это уже к ним обращайтесь», - сказал он.
В сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ говорится, что не позднее 6 апреля 2022 года знаток опубликовал в соцсетях «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца» маршала СССР Георгия Жукова.
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