NANSI & SIDOROV рассказали о сложностях совместной игры в мюзикле Басты

В частности, они рассказали, что в постановке им достались роли бывших возлюбленных, часто выясняющих отношения. При этом в реальной жизни артисты давно не ругались, поэтому самое сложное - изображать ссоры.

«Когда мы ругаемся, когда приходится кричать и говорить, какой он нехороший человек, уже немного тяжеловато, потому что в жизни я бы так не поступила», — отметила Белявская.

Сидоров, в свою очередь добавил, что «это очень интересна ролевая игра, такой у нас еще не было».

Ранее народный артист РФ, композитор Игорь Матвиенко объявил о создании женской группы «Аленушки» для мюзикла о бойзбенде «Иванушки International», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

