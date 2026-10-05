Россиянам рассказали, как сэкономить на новогоднем отдыхе
Воскан Арзуманов заявил НСН, что для экономии бюджета рекомендуется обращать внимание на стыковочные рейсы, а также выбирать «специальные» праздничные даты.
Экономия при раннем бронировании за счет специальных цен отелей и зафиксированного курса может составлять от 10% до 20%, заявил НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов.
Раннее бронирование новогодних путешествий идет хуже ожиданий турбизнеса. Продажи организованных туров сократились в среднем на 10%, отелей — на 5%. Это объясняется растущими опасениями туристов, пишет «Коммерсант». Арзуманов перечислил плюсы выбора тура заранее.
«Заранее тур выигрывает не столько в абсолютной цене, сколько в доступности качественного продукта. В популярных семейных отелях 4–5*, нестандартных номерах и на удобных прямых рейсах — к декабрю мест просто не остается. Экономия при раннем бронировании за счет специальных цен отелей и зафиксированного курса может составлять от 10% до 20%. Для экономии бюджета мы также рекомендуем обращать внимание на стыковочные рейсы, которые часто обходятся дешевле прямых, а также на вылеты во второй половине дня 31 декабря или уже после 10 января, когда каникулярный пик спадает. Кроме того, туристам стоит заранее уточнять наличие обязательной доплаты за новогодний гала-ужин в отеле, чтобы корректно рассчитывать итоговый бюджет поездки», — сказал он.
Он также обозначил риски, которые дополнительно появляются при бронировании тура за несколько месяцев.
«Риски при бронировании присутствуют всегда, они из года в год примерно одни и те же — возможная смена жизненных планов или непредвиденные обстоятельства. В новогодний период эта тема встает особенно остро, потому что условия контрактов с отелями и авиаперевозчиками на праздничные даты традиционно жесткие: если в низкий сезон или в обычные даты с партнерами еще можно договориться о минимизации потерь, то на Новый год сделать это крайне сложно. При этом большинство таких рисков полностью покрывает страховка от невылета. Мы рекомендуем оформлять её всегда, независимо от того, новогодние это даты или нет. По стоимости она доступна, но при раннем бронировании даёт уверенность: если поездка не состоится по причине страхового случая, турист гарантированно вернет свои деньги», — предупредил собеседник НСН.
Ранее основатель RussiaDiscovery Вадим Мамонтов рассказал в пресс-центре НСН, что главным летним направлением в приключенческом туризме внутри России стал Кавказ.
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