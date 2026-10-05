Экономия при раннем бронировании за счет специальных цен отелей и зафиксированного курса может составлять от 10% до 20%, заявил НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов.

Раннее бронирование новогодних путешествий идет хуже ожиданий турбизнеса. Продажи организованных туров сократились в среднем на 10%, отелей — на 5%. Это объясняется растущими опасениями туристов, пишет «Коммерсант». Арзуманов перечислил плюсы выбора тура заранее.