Премиальный запрос: Какие страны бронируют россияне на Новый год

Воскан Арзуманов заявил НСН, что спрос на ключевые зарубежные направления сохраняется на высоком уровне.

На Новый год россияне выбирают не только Египет и Турцию, но и премиальный отдых в ОАЭ и Азии, заявил НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов.

Раннее бронирование новогодних путешествий идет хуже ожиданий турбизнеса. Продажи организованных туров сократились в среднем на 10%, отелей — на 5%. Это объясняется растущими опасениями туристов, пишет «Коммерсант». Арзуманов не увидел глобального падения спроса.

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«Мы не наблюдаем глобального падения спроса на зарубежные новогодние туры. Говорить о спаде на 10% как об общей тенденции рынка не совсем корректно. В 2026 году глубина бронирования действительно чувствительна к новостному фону. Туристы стали внимательнее следить за ситуацией и чаще принимать решение о покупке ближе к дате поездки. Однако по мере стабилизации информационного поля и подтверждения полётных программ глубина постепенно восстанавливается. Спрос на ключевые зарубежные направления сохраняется на высоком уровне», — отметил он.

Он раскрыл, куда россияне полетят на этот Новый год.

«Среди лидеров по объему бронирований на новогодние праздники с вылетом из Москвы и регионов могу выделить несколько стран. Египет — лидер по сочетанию цены, короткого перелета и концепции все включено. Турция — круглогодичные отели Анталийского побережья с подогреваемыми бассейнами и качественной инфраструктурой, а также экскурсионный Стамбул. Таиланд — устойчивый лидер среди азиатской пляжной экзотики. Китай (о. Хайнань) — один из самых активно растущих объемов благодаря расширению авиаперевозки. ОАЭ и Вьетнам — стабильный спрос на премиальный и пляжный отдых», — рассказал он.

Абхазия стала лидером по спросу на бархатный сезон, опередив Краснодарский край. Об этом рассказали НСН в туроператоре «Алеан».

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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