На Новый год россияне выбирают не только Египет и Турцию, но и премиальный отдых в ОАЭ и Азии, заявил НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов.

Раннее бронирование новогодних путешествий идет хуже ожиданий турбизнеса. Продажи организованных туров сократились в среднем на 10%, отелей — на 5%. Это объясняется растущими опасениями туристов, пишет «Коммерсант». Арзуманов не увидел глобального падения спроса.