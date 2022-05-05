Полиция Испании подтвердила задержание блогера Анатолия Шария
Испанская Национальная полиция подтвердила задержание украинского блогера Анатолия Шария по международному ордеру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании Шария по подозрению в государственной измене.
«Мы располагаем информацией о том, что Шарий был задержан в городе Таррагона по международному ордеру», — рассказали в полиции.
Однако ведомство не предоставило дополнительную информацию об обстоятельствах ареста блогера.
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