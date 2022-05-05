Полиция Испании подтвердила задержание блогера Анатолия Шария

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании Шария по подозрению в государственной измене.

«Мы располагаем информацией о том, что Шарий был задержан в городе Таррагона по международному ордеру», — рассказали в полиции.

Однако ведомство не предоставило дополнительную информацию об обстоятельствах ареста блогера.

