Песков отказался комментировать информацию о задержании блогера Шария

По его словам, ему неизвестно, насколько достоверны появившиеся в СМИ сообщения.

«Здесь я ничего не могу сказать... Насколько эта информация соответствует действительности, я сейчас не могу сказать», - заключил представитель Кремля.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании Шария по подозрению в государственной измене. Позже факт задержания блогера по международному ордеру подтвердила полиция Испании, сообщает RT.

