Песков отказался комментировать информацию о задержании блогера Шария
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никак не может прокомментировать информацию о задержании в Испании украинского блогера Анатолия Шария, сообщает ТАСС.
По его словам, ему неизвестно, насколько достоверны появившиеся в СМИ сообщения.
«Здесь я ничего не могу сказать... Насколько эта информация соответствует действительности, я сейчас не могу сказать», - заключил представитель Кремля.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании Шария по подозрению в государственной измене. Позже факт задержания блогера по международному ордеру подтвердила полиция Испании, сообщает RT.
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