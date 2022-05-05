Песков отказался комментировать информацию о задержании блогера Шария

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никак не может прокомментировать информацию о задержании в Испании украинского блогера Анатолия Шария, сообщает ТАСС.

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По его словам, ему неизвестно, насколько достоверны появившиеся в СМИ сообщения.

«Здесь я ничего не могу сказать... Насколько эта информация соответствует действительности, я сейчас не могу сказать», - заключил представитель Кремля.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании Шария по подозрению в государственной измене. Позже факт задержания блогера по международному ордеру подтвердила полиция Испании, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:УкраинаЗадержаниеБлогерДмитрий Песков
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