«Сделайте для всех!»: Учителя отреагировали на идею помогать им с ипотекой
Дмитрий Казаков заявил НСН, что, прежде всего, нужно поднимать учителям зарплату, чтобы они были в состоянии позволить себе ипотеку, а если уж и помогать выплачивать ее, то не обременять педагогов сбором лишних бумаг.
Если будет запущена программа для помощи учителям с ипотекой, то важно, чтобы в ней смогли поучаствовать все желающие учителя, а не снова какая-то узкая категория. Об этом НСН рассказал председатель профсоюза «Учитель», учитель истории и обществознания Дмитрий Казаков.
В Госдуме предложили запустить во всех регионах федеральную программу господдержки учителей при покупке жилья в ипотеку, в рамках которой выплата могла бы составить 50% первоначального взноса. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар, ее слова приводит ТАСС. Казаков раскрыл, какие критерии должны быть у такой программы, чтобы она снова не вызвала раздражение у учителей.
«Если такая программа будет, то надо сделать так, чтобы ею могли воспользоваться все желающие учителя, чтобы не было каких-то отборов и препятствий. Тогда она будет справедлива. Если же это будет доступно только какой-то очень узкой группе, то, естественно, опять вызовет напряжение и недовольство в учительском сообществе. Я сам, например, в 2007 году участвовал в похожей программе, получил жилье, правда отработал за это 10 лет в сельской местности. Для многих других учителей это было обидно. Многие так ничего и не получили за всю жизнь, потому что в этой программе могла участвовать только молодежь», — рассказал он.
При этом, по словам Казакова, уже существующие программы, такие как, например, «Земский учитель», не являются эффективными.
«Нужно, чтобы учителя могли получить помощь без всяких дополнительных доказываний, так как это только лишние трудности и, по факту, никаких реальных проблем с жильем не решает. У нас есть земские программы, но, мне кажется, они стали не очень эффективны. Во-первых, там не очень большая сумма, которой точно не хватает на покупку жилья. Во-вторых, нужно в первую очередь поднимать учителям зарплату, чтобы они могли нормально воспользоваться ипотекой. Тогда все проблемы будут решены», — подытожил он.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что вместе с педагогами сформирует положение о статусе учителя и вынесет его на общественное обсуждение. Дмитрий Казаков в беседе с НСН заявил, что удостоверение учителя никак не изменит статус педагога.
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