Если будет запущена программа для помощи учителям с ипотекой, то важно, чтобы в ней смогли поучаствовать все желающие учителя, а не снова какая-то узкая категория. Об этом НСН рассказал председатель профсоюза «Учитель», учитель истории и обществознания Дмитрий Казаков.

В Госдуме предложили запустить во всех регионах федеральную программу господдержки учителей при покупке жилья в ипотеку, в рамках которой выплата могла бы составить 50% первоначального взноса. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар, ее слова приводит ТАСС. Казаков раскрыл, какие критерии должны быть у такой программы, чтобы она снова не вызвала раздражение у учителей.

«Если такая программа будет, то надо сделать так, чтобы ею могли воспользоваться все желающие учителя, чтобы не было каких-то отборов и препятствий. Тогда она будет справедлива. Если же это будет доступно только какой-то очень узкой группе, то, естественно, опять вызовет напряжение и недовольство в учительском сообществе. Я сам, например, в 2007 году участвовал в похожей программе, получил жилье, правда отработал за это 10 лет в сельской местности. Для многих других учителей это было обидно. Многие так ничего и не получили за всю жизнь, потому что в этой программе могла участвовать только молодежь», — рассказал он.