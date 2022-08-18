Полёт рубля: Запад прячет в стол новые санкции против России

В ООН признали, что всё сложнее находить способы "наказания" РФ за спецоперацию на Украине. Желания публично выступать против Москвы поубавилось.

Западные страны теряют желание вводить новые санкции против России из-за опасения, что другие государства просто не поддержат очередные рестрикции. К такому выводу пришел научный сотрудник Университета ООН Ричард Гован.

«Никто не хочет дальнейших действий, если только не будут пересечены красные линии. Сложно найти способы наказать РФ», - приводит его слова Reuters.

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На другом конце океана тоже придерживаются аналогичной позиции. Колумнист французского издания Agoravox Кальман Шнур упрекнул главу Минфина Франции Брюно Ле Мэра в несостоятельности его весеннего прогноза о полном и скором экономическом крахе России.

«С того времени рубль понесся в невиданный полет и укрепился до 1,8 евроцента. Таким образом, России платят крепкими рублями в обмен на ее углеводороды, цены на которые стремительно растут из-за санкций, которые мы накладываем на самих себя», - написал Шнур.

Он приходит к выводу: Европейский Союз горд тем, что «покончил жизнь самоубийством из-за идеи, которую он хотел бы иметь в отношении Украины, России, этого конфликта и, прежде всего, самого себя».

Минэкономразвития: выход экономики на докризисный уровень произойдет к концу 2025 года

На неэффективность санкций в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» обратил внимание и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск – менеджеров Александр Разуваев. В частности, экономист считает, что экономика России восстановится к началу 2024 года. В Минэкономразвития делают ставку на 2025 год.

«С кризисом справляемся гораздо лучше, чем ожидалось. Выдерживаем супержесточайший стресс-тест. Рецессия меньше, чем ожидалась, наша экономика оказалась устойчивой. Правда, я думал, что инфляция будет меньше – 12%, а вот в следующем году – 6-7%. Все это указывает на то, что санкции запада не смогли уничтожить нашу экономику», - сказал Разуваев.

СМИ: шесть европейских стран не дали Украине новых военных обещаний

Западные страны поумерили пыл не только в желании вводить новые санкции против России, но и оказывать военную помощь Украине. Газета Politico на основе данных Кильского института мировой экономики сообщила, что Киев столкнулся с отказом шести крупных европейских стран поставлять ВСУ новое оружие.

«Несмотря на то что боевые действия вступили в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли», - приводятся в статье слова главы группы Ukraine Support Tracker Кристофа Требеша.

Глава ВСУ Валерий Залужный накануне признал тяжелое положение украинских военных из-за артиллерийских обстрелов ВС РФ.

«Позиции украинских военных подвергаются ударам по 700–800 раз за сутки. ВС РФ ежедневно расходуют от 40 до 60 тысяч снарядов», - написал Залужный в своем Telegram-канале.

Соглашаются, во всяком случае так утверждают в Киеве, помогать украинским военным их американские коллеги. Министр обороны Украины Алексей Резников у себя в Twitter рассказал, что обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию с безопасностью и «новые потребности Украины на поле боя».

«Американская сторона планирует предоставить дополнительную помощь», - написал Резников, но без уточнения деталей.

СМИ: отсутствие успехов у Киева в ближайшее время ослабит поддержку со стороны Запада

А во Львове полным ходом идет подготовка к трехсторонней встрече президентов Турции и Украины Реджепа Эрдогана и Владимира Зеленского, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Известно, что стороны будут обсуждать зерновой кризис. Внештатный советник Зеленского Алексей Арестович утверждает, что на львовском саммите гости предложат украинскому лидеру отдать юг страны и прекратить огонь.

«Но я боюсь даже воспроизвести, что он (Зеленский, - прим. НСН) ответит», - сказал Арестович будучи уверенным, что Зеленский откажется от любой мирной инициативы.

Ранее в социологической службе Russian Field сообщили, что предполагаемое решение президента Владимира Путина «завтра объявить о начале нового наступления на Киев» одобряют 60% соотечественников, чуть более четверти респондентов — 26% — заявили о неприятии такого шага.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОУкраинаСпецоперацияСанкции Против России
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