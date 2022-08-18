Полёт рубля: Запад прячет в стол новые санкции против России

Западные страны поумерили пыл не только в желании вводить новые санкции против России, но и оказывать военную помощь Украине. Газета Politico на основе данных Кильского института мировой экономики сообщила, что Киев столкнулся с отказом шести крупных европейских стран поставлять ВСУ новое оружие.

«Несмотря на то что боевые действия вступили в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли», - приводятся в статье слова главы группы Ukraine Support Tracker Кристофа Требеша.

Глава ВСУ Валерий Залужный накануне признал тяжелое положение украинских военных из-за артиллерийских обстрелов ВС РФ.

«Позиции украинских военных подвергаются ударам по 700–800 раз за сутки. ВС РФ ежедневно расходуют от 40 до 60 тысяч снарядов», - написал Залужный в своем Telegram-канале.

Соглашаются, во всяком случае так утверждают в Киеве, помогать украинским военным их американские коллеги. Министр обороны Украины Алексей Резников у себя в Twitter рассказал, что обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию с безопасностью и «новые потребности Украины на поле боя».

«Американская сторона планирует предоставить дополнительную помощь», - написал Резников, но без уточнения деталей.