В Госдуме допустили рекордную прибыль российских банков
Банки России могут по итогам этого года заработать рекордную прибыль в 4,9 трлн рублей, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом он заявил РИА Новости.
Как отметил парламентарий, многое будет зависеть от спроса на финансовые продукты в стране.
«Учитывая, что прогноз на следующий год по экономике более позитивный, чем в этом году, и то, что во второй половине... года темпы кредитования резко возросли, то допускаю, что и в 2027 году банки смогут заработать хорошую прибыль», — указал Аксаков.
Между тем глава Сбербанка Герман Греф заявил, что прибыль организации по итогам 2026 года может стать рекордной, пишет Ura.ru.
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