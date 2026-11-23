Как отметил парламентарий, многое будет зависеть от спроса на финансовые продукты в стране.

«Учитывая, что прогноз на следующий год по экономике более позитивный, чем в этом году, и то, что во второй половине... года темпы кредитования резко возросли, то допускаю, что и в 2027 году банки смогут заработать хорошую прибыль», — указал Аксаков.

Между тем глава Сбербанка Герман Греф заявил, что прибыль организации по итогам 2026 года может стать рекордной, пишет Ura.ru.

