Минэкономразвития: выход экономики на докризисный уровень произойдет к концу 2025 года

Ведомство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии кабмина. Отмечается существенное улучшение оценки на текущий год. Если ранее говорилось о падении около 7%, то сейчас оценка — минус 4,2% ВВП в этом году.

Исходя из проекта прогноза, в 2024 году рост ВВП составит 3,7%, в 2025 году — 2,6%. А выход российской экономики на докризисный уровень произойдет к концу 2025 года.

Как сообщалось ранее, санкции могут привести экономику России к спаду от 6,4 до 11,5% в 2022 году в зависимости от разных сценариев развития кризиса. В оценках были учтены введенные санкции против России со стороны Евросоюза, США, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Канады и Австралии.

