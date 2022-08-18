СМИ: шесть европейских стран не дали Украине новых военных обещаний

По данным Кильского института мировой экономики, это произошло впервые после начала спецоперации на Украине. Таким образом, военная помощь Киеву может сократиться именно в тот момент, когда Украина «анонсировала важнейшее контрнаступление».

Это лишь подтверждает мнение о том, что крупные европейские державы не поспевают за военной помощью. Речь идет о Великобритании, Польше и США.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что «географические задачи» специальной военной операции РФ могут расширяться в связи с поставками на Украину западного дальнобойного оружия. Отмечается, что военная помощь Киеву Запада не помешает России выполнить цели спецоперации на Украине.

