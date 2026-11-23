По данным издания, кроме того, они могут привести к параличу принятия ключевых решений и кардинально изменить облик Европы. Приход евроскептиков к власти даже в отдельных странах способен сформировать влиятельное меньшинство, которое начнет блокировать важнейшие инициативы,. Под угрозой может оказаться общеевропейский бюджет и принятие Украины в Евросоюз.

Эксперты уделяют особое внимание выборам во Франции, где сильны позиции кандидата в президенты Марин Ле Пен. Ее программа предусматривает сокращение французских взносов в европейский бюджет, закрепление приоритета национального законодательства и пересмотр правил единого рынка.

С конца ноября текущего года до конца 2027 года выборы пройдут в Испании, Франции, Польше и Италии.

Ранее стало известно, что Европа и Украина готовят последний пакет санкций против РФ перед президентскими выборами во Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

