СМИ: Евросоюз ожидает паралич после выборов 2027 года
Итоги предстоящих выборов в отдельных странах Европейского союза могут подорвать устойчивость объединения, сообщает The Guardian.
По данным издания, кроме того, они могут привести к параличу принятия ключевых решений и кардинально изменить облик Европы. Приход евроскептиков к власти даже в отдельных странах способен сформировать влиятельное меньшинство, которое начнет блокировать важнейшие инициативы,. Под угрозой может оказаться общеевропейский бюджет и принятие Украины в Евросоюз.
Эксперты уделяют особое внимание выборам во Франции, где сильны позиции кандидата в президенты Марин Ле Пен. Ее программа предусматривает сокращение французских взносов в европейский бюджет, закрепление приоритета национального законодательства и пересмотр правил единого рынка.
С конца ноября текущего года до конца 2027 года выборы пройдут в Испании, Франции, Польше и Италии.
Ранее стало известно, что Европа и Украина готовят последний пакет санкций против РФ перед президентскими выборами во Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Евросоюз ожидает паралич после выборов 2027 года
- СМИ: Демократы в Конгрессе США готовят многомиллиардную помощь Украине
- Мендель: Зеленский не принимает мир, подводя Киев к капитуляции
- Трамп: Иран стал активнее наносить удары ракетами и БПЛА
- В Госдуме рассказали, как взыскать с УК ущерб за падение на льду
- Кушнер: Трамп призвал Европу тратить деньги на экономику, а не на Украину
- «Локомотив» рассматривает россиян на пост главного тренера
- Лавров: Главы Минобороны ФРГ и Британии находятся в неадекватном состоянии
- Зеленский: США не поставляют оплаченные ЕС ракеты Patriot
- Самолет Boeing Саддама Хусейна выставили на продажу