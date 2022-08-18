Отмечается, что у Украины остается немного времени, чтобы изменить ситуацию на поле боя, поскольку приближающиеся холода будут играть на руку России, учитывая зависимость ряда стран Европы от российских энергоносителей. Кроме того, масштабное недовольство избирателей на фоне набирающего обороты экономического кризиса станет большой проблемой для правительств в Европе и заставит их пересмотреть позицию по поддержке Киева и ограничениям в отношении России, которые не принесли ожидаемого результата.

Издание не исключает, что на саммите G20, который пройдет в Индонезии в ноябре, российский лидер Владимир Путин может предложить перемирие на Украине при условии сохранения за Москвой контроля за Донбассом, Крымом и рядом украинских областей, уже освобожденных российскими войсками в ходе специальной военной операции. На фоне экономических трудностей Запад будут готов согласиться на предложения и побудить Украину пойти на уступки.

Как сообщалось ранее, США являются инициатором кризиса на Украине, мировое сообщество, несмотря на попытки Вашингтона убедить мир в своей невиновности, не верит подобным заявлениям. Соединенные Штаты постоянно создают «управляемые беспорядки» в разных частях планеты, чтобы продвигать свою позицию.

