Володин: Антироссийские санкции бумерангом ударили по США и ЕС

Санкции Запада против России «ударили бумерангом» по США и Евросоюзу, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Во Франции заявили о полной неэффективности антироссийских санкций

«Зарубежные экономисты пересматривают свои оценки ВВП России на этот год. По их мнению, падение будет почти на две трети меньшим, чем ранее рассчитывали. В марте, сразу после первых трех пакетов антироссийских санкций, эксперты предсказывали сокращение ВВП нашей страны на 12,4%. Сейчас (уже после шестой волны ограничений) прогноз "сжался" до 4,7%», — отметил Володин.

Спикер Госдумы указал, что при этом аналитики ухудшают прогнозы в отношении США и стран ЕС. Здесь фиксируют падение ВВП уже два квартала подряд, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСШАСанкции Против РоссииВячеслав Володин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры