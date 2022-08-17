Володин: Антироссийские санкции бумерангом ударили по США и ЕС
Санкции Запада против России «ударили бумерангом» по США и Евросоюзу, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«Зарубежные экономисты пересматривают свои оценки ВВП России на этот год. По их мнению, падение будет почти на две трети меньшим, чем ранее рассчитывали. В марте, сразу после первых трех пакетов антироссийских санкций, эксперты предсказывали сокращение ВВП нашей страны на 12,4%. Сейчас (уже после шестой волны ограничений) прогноз "сжался" до 4,7%», — отметил Володин.
Спикер Госдумы указал, что при этом аналитики ухудшают прогнозы в отношении США и стран ЕС. Здесь фиксируют падение ВВП уже два квартала подряд, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+23 909 / сут.
Умерли
383 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+20 583 / сут.
- Володин: Антироссийские санкции бумерангом ударили по США и ЕС
- Молдавия попросила отсрочить выплату аванса за российский газ за август и сентябрь
- СМИ: КНДР запустила две ракеты в сторону Желтого моря
- В Китае заявили, что мир не верит в невиновность США в украинском кризисе
- Разрывы боеприпасов на складе в Крыму прекратились
- Космонавты Артемьев и Матвеев проведут в открытом космосе 7 часов
- В МИД назвали вбросом заявления американских СМИ о воровстве энергии с ЗАЭС
- Самолет с поврежденным крылом совершил аварийную посадку в Иркутской области
- Чешский экономист предрек Германии «позорный» запуск «Северного потока-2»
- Инфекционист перечислил симптомы новых видов «омикрона»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru