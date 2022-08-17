Володин: Антироссийские санкции бумерангом ударили по США и ЕС

«Зарубежные экономисты пересматривают свои оценки ВВП России на этот год. По их мнению, падение будет почти на две трети меньшим, чем ранее рассчитывали. В марте, сразу после первых трех пакетов антироссийских санкций, эксперты предсказывали сокращение ВВП нашей страны на 12,4%. Сейчас (уже после шестой волны ограничений) прогноз "сжался" до 4,7%», — отметил Володин.

Спикер Госдумы указал, что при этом аналитики ухудшают прогнозы в отношении США и стран ЕС. Здесь фиксируют падение ВВП уже два квартала подряд, отмечает телеканал «360».

