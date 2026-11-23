По ее словам, глава государства «отвергает каждое реалистичное мирное соглашение». В качестве примера справедливого мира Мендель назвала договоренность, завершившую Советско-финскую войну в 1944 году. Мендель отметила, что тогда Хельсинки смог сохранить нацию, а страна продолжила существование и развитие.

Ранее бывший пресс-секретарь указала, что Зеленский отверг как минимум пять вариантов возможностей для мира на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

