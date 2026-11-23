Трамп: Иран стал активнее наносить удары ракетами и БПЛА
23 ноября 202605:35
Денис Хоноров
Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что Иран в последние несколько дней стал активнее наносить удары, применяя беспилотники и ракеты.
По его словам, «все они были сбиты, никакого ущерба не было». Глава государства списал это на победу демократов на промежуточных выборах в США.
Ранее Иран нанес ракетно-беспилотный удар по позициям ВС США на базах Эр-Рифаа и Авали в Бахрейне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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