По его словам, «все они были сбиты, никакого ущерба не было». Глава государства списал это на победу демократов на промежуточных выборах в США.

Ранее Иран нанес ракетно-беспилотный удар по позициям ВС США на базах Эр-Рифаа и Авали в Бахрейне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

