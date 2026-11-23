«Если у него будет желание, тогда я с удовольствием сниму фильм», — указал кинематографист, отвечая на вопрос, хотел бы он снять картину о президенте РФ.

Ранее Эмир Кустурица провел беседу с Владимиром Путиным для фильма о патриархе Московском и всея Руси Кирилле «Наше крещение. Предстоятель». Режиссер отметил, что разговор дал ему мощный творческий импульс, пишет 360.ru.

