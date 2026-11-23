Кустурица рассказал о желании снять фильм о Путине
23 ноября 202607:48
Юлия Савченко
Режиссер Эмир Кустурица выразил желание снять фильм о российском лидере Владимире Путине. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
«Если у него будет желание, тогда я с удовольствием сниму фильм», — указал кинематографист, отвечая на вопрос, хотел бы он снять картину о президенте РФ.
Ранее Эмир Кустурица провел беседу с Владимиром Путиным для фильма о патриархе Московском и всея Руси Кирилле «Наше крещение. Предстоятель». Режиссер отметил, что разговор дал ему мощный творческий импульс, пишет 360.ru.
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