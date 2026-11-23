В Госдуме рассказали, как взыскать с УК ущерб за падение на льду
Россияне могут требовать от управляющей компании (УК) возмещение вреда, если получили травму, поскользнувшись на льду во дворе, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрия Свищева (ЛДПР).
По его словам, в большинстве случаев за очистку двора от наледи отвечает именно УК. «Ваше здоровье не статья экономии для УК. И суды это подтверждают», - указал парламентарий.
Содержание придомовой территории относится к обязанностям управляющей организации и оплачивается за счет средств собственников. «Если во дворе гололед, и УК не посыпала дорожки песком и не сбила лед, то это не стихийное бедствие, а неисполнение обязанностей по содержанию общего имущества», - отметил Свищев.
В случае травмы необходимо сфотографировать или снять на видео место падения. На снимках должны быть видны номер дома и подъезд. После этого – вызвать скорую помощь, чтобы медики зафиксировали адрес и характер травмы. Затем необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением, после чего собрать все медицинские документы.
После этого необходимо направить управляющей компании досудебную претензию с требованием компенсации.
Граждане, пострадавшие из-за гололеда, имеют право на денежную компенсацию, они могут взыскать затраты на лечение, утраченный заработок за время нетрудоспособности, расходы на реабилитацию, оплату услуг юристов и компенсацию морального вреда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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