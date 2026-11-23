По его словам, в большинстве случаев за очистку двора от наледи отвечает именно УК. «Ваше здоровье не статья экономии для УК. И суды это подтверждают», - указал парламентарий.

Содержание придомовой территории относится к обязанностям управляющей организации и оплачивается за счет средств собственников. «Если во дворе гололед, и УК не посыпала дорожки песком и не сбила лед, то это не стихийное бедствие, а неисполнение обязанностей по содержанию общего имущества», - отметил Свищев.

В случае травмы необходимо сфотографировать или снять на видео место падения. На снимках должны быть видны номер дома и подъезд. После этого – вызвать скорую помощь, чтобы медики зафиксировали адрес и характер травмы. Затем необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением, после чего собрать все медицинские документы.

После этого необходимо направить управляющей компании досудебную претензию с требованием компенсации.

Граждане, пострадавшие из-за гололеда, имеют право на денежную компенсацию, они могут взыскать затраты на лечение, утраченный заработок за время нетрудоспособности, расходы на реабилитацию, оплату услуг юристов и компенсацию морального вреда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

