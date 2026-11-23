Кушнер: Трамп призвал Европу тратить деньги на экономику, а не на Украину
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что миллиарды долларов было бы предпочтительнее не расходовать на поддержку Киева со стороны Европы, а вкладывать в свои экономики, сообщил в соцсети Х спецпосланник и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Об этом глава государства указал во время консультаций с лидерами «коалиции желающих». По его словам, деньги могли бы создать рабочие места, снизить стоимость энергоносителей, укрепить инфраструктуру.
Также американский президент раскритиковал планы Европы и других союзников Украины выделить Киеву дополнительные €70 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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