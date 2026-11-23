Об этом глава государства указал во время консультаций с лидерами «коалиции желающих». По его словам, деньги могли бы создать рабочие места, снизить стоимость энергоносителей, укрепить инфраструктуру.

Также американский президент раскритиковал планы Европы и других союзников Украины выделить Киеву дополнительные €70 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

