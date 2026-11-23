СМИ: Демократы в Конгрессе США готовят многомиллиардную помощь Украине
В США Демократическая партия, взявшая контроль над Конгрессом по итогам промежуточных выборов, в начале 2027 года намерена утвердить новый крупный пакет военной помощи Украине, сообщила Politico.
По данным издания, речь идет о многомиллиардной помощи. Таким образом парламентарии бросают вызов президенту США Дональду Трампу. Цель инициативы — сформировать в Конгрессе большинство, которое позволило бы преодолеть возможное вето американского лидера.
Готовящийся пакет будет включать не только вооружения, но и гуманитарную поддержку.
По данным Financial Times, демократы готовят новый пакет помощи Украине на 15 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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