«Пенсии в 2027 году будут получать 43 миллиона человек», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Как отметил Чирков, речь идет о получателях всех видов выплат — социальных пенсионных, по старости, инвалидности и потере кормильца. В статистику включили граждан по всей России, в том числе жителей исторических регионов.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в 2027 году в России дважды проиндексируют страховые пенсии, пишет 360.ru.

