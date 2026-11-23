Соцфонд: Пенсии в 2027 году будут получать 43 млн россиян
Более 40 млн россиян будут получать различные виды пенсий в следующем году. Об этом заявил председатель Социального фонда Сергей Чирков.
«Пенсии в 2027 году будут получать 43 миллиона человек», — рассказал он в беседе с РИА Новости.
Как отметил Чирков, речь идет о получателях всех видов выплат — социальных пенсионных, по старости, инвалидности и потере кормильца. В статистику включили граждан по всей России, в том числе жителей исторических регионов.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в 2027 году в России дважды проиндексируют страховые пенсии, пишет 360.ru.
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