Опасные мечты: Киев продолжает грозить ударом по Крымскому мосту

Как ВСУ собирается атаковать мост, остается неизвестным. Подоляк на этот вопрос не ответил.

«Мечтать не вредно, но очень опасно. Еще раз убеждаемся в безумии, которым страдают государственные чиновники на Украине и их кураторы», - цитирует главу комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля РИА Новости.

В тоже время глава ВСУ Валерий Залужный признал тяжелое положение украинских военных из-за артиллерийских обстрелов ВС РФ.

«Российская армия наращивает интенсивность артиллерийских обстрелов, и позиции украинских военных подвергаются ударам по 700–800 раз за сутки. ВС РФ ежедневно расходуют от 40 до 60 тысяч снарядов», - написал Залужный в своем Telegram-канале.