Опасные мечты: Киев продолжает грозить ударом по Крымскому мосту
Украинские власти считают, что переправа через Керченский пролив должна быть уничтожена. В России навязчивую идею Киева называют безумием и напоминают о серьезном военном ответе.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Guardian заявил, что Киев не отступает от своих планов по разрушению Крымского моста. По его словам, переправа построена «незаконно» и имеет для России «большое военное значение».
«Такие объекты должны быть уничтожены», - сказал Подоляк.
Как ВСУ собирается атаковать мост, остается неизвестным. Подоляк на этот вопрос не ответил.
«Мечтать не вредно, но очень опасно. Еще раз убеждаемся в безумии, которым страдают государственные чиновники на Украине и их кураторы», - цитирует главу комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля РИА Новости.
В тоже время глава ВСУ Валерий Залужный признал тяжелое положение украинских военных из-за артиллерийских обстрелов ВС РФ.
«Российская армия наращивает интенсивность артиллерийских обстрелов, и позиции украинских военных подвергаются ударам по 700–800 раз за сутки. ВС РФ ежедневно расходуют от 40 до 60 тысяч снарядов», - написал Залужный в своем Telegram-канале.
Как при таком раскладе Киев собирается проводить операцию по уничтожению Крымского моста, остается загадкой. Аналитик Уильям Линд в своей статье для газеты The American Conservative отметил, что украинские власти третий месяц громогласно заявляют о контрнаступлении на юге, при этом игнорируя урок Курской битвы, которая произошла в 1943 году и стала переломным моментом Второй мировой войны.
«Если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте», - пояснил Линд.
У него вызывает сомнения реальность эффективного контрнаступления ВСУ на южном направлении. Правда, определенные неприятности на крымском направлении Украине удается создавать.
16 августа недалеко от города Джанкоя произошел взрыв. По предварительным данным, возник пожар на территории трансформаторной подстанции. Также произошла детонация на складе боеприпасов. Минобороны России назвало взрывы под Джанкоем диверсией. В результате пострадал склад военного назначения. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов.
«Я глубоко убежден, что нужно в самой жесткой, а может и в жестокой форме, подавить центры принятия решений – это первое. Второе – уничтожить всю инфраструктуру СБУ. Третье – повысить контрразведывательный режим», - заявил генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН»
АНОНС ТЕРАКТА
Впервые об ударе по Крымскому мосту в Киеве заявили в апреле. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что если бы у ВСУ была возможность атаковать Крымский мост, то они бы «это сделали». В Кремле тогда отреагировали лаконично.
«По сути, анонсируется террористический акт. Это неприемлемо. Есть много признаков деяний, которые подлежат проверке с последующим наказанием», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В мае тема получила развитие. Представитель национальных вооруженных сил Латвии капитан Янис Слайдиньш заявил, что украинские военные атакуют Крымский мост 9 мая. По его словам, ВСУ имеет все ресурсы для этого. Теперь уже бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив 9 мая, отвечая на вопросы журналистов, признал, что у Украины нет оружия, которое было бы способно разрушить Крымский мост с их позиций.
«ВСУ необходимо продвинуться ближе к Азовскому побережью, чтобы нанести удар имеющимся вооружением», - пояснил Андрусив.
В июне украинская разведка заявила о получении технической документации Крымского моста. В июле советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что удар по переправе будет нанесен при появлении «технической возможности».
«Если Вашингтон все-таки направит Киеву оперативно-тактические ракеты с дальностью до 300 километров, то украинцы не смогут устоять и обязательно опробуют их на крымском направлении», - цитирует политического эксперта Руслана Бальбека «Вечерняя Москва».
В августе стало известно, что киевские власти обсуждали на июньском саммите НАТО с британскими коллегами уничтожение Крымского моста. Только в Британии уже поспешили откреститься от подобных планов.
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