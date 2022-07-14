«Никакого голода не будет»: Проблему с зерном придумали на Западе для отвлечения людей

Ранее стало известно, что через неделю могут состоятся очередные переговоры России, Турции, Украины и ООН по зерновому вопросу. Сейчас достигнуты договоренности о создании в Стамбуле координационного центра по поставкам зерна в третьи страны. Возможно, что на встрече обсудят смягчение антироссийских санкций.

«Это вопросы не зерновых поставок, а вопрос военных. Мы ничего не запрещали, ничего не закрывали. Украина, как я понимаю, хочет безопасный коридор и какие-то договоренности могут достигнуть на этой почве. Кризиса нет, нагнетают обстановку почем зря. Мир легко обойдется без зерна, ничего смертельного не произойдет. Цены падают и никакого голода не будет», - сказал Злочевский.

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский в беседе с "Радиоточкой НСН" тоже назвал проблему с нехваткой зерна надуманной.

«Повестка навязана Западом, чтобы отвлечь людей от реальных проблем, существующих в Европе и в той же Украине. Им просто нужна была еще тема для максимального очернения нашей страны. Я слышал, что Украина планирует экспортировать 40 миллионов тонн зерна – это глупость. Их экспорт всегда болтался на уровне 30 миллионов, а нынешний год для них сложный. Думаю, что для экспорта они наберут 15 миллионов тонн. Более того, они сами ограничили себе экспорт, заминировав порты. Это исключительно их проблемы. Надо отдать должное руководству нашей страны, что несмотря на надуманность этой повестки, все-таки предлагают решения для снижения вероятности дефицита зерна малообеспеченных стран», - отметил Лисовский.

Парламентарий считает, что если дефицит зерна и возникнет, то точно не из-за Украины, а давление на России не ослабнет.

«Не думаю, что санкции из-за навязанной повестки будут смягчены. Для стран-экспортеров зерна сложились плохие климатические условия, резкое сокращение закупок российских удобрений, все это приведет к низкому урожаю. Еще многие страны будут внимательнее подходить к экспорту зерна, чтобы обезопасить свой внутренний рынок. Я больше опасаюсь того, что на Украину будут приходить огромные корабли и в такое судно столько оружия можно запихать... Как будет контролироваться, чтобы под видом вывоза зерна не завозили огромные партия вооружения?» - вопрошает Лисовский.

Ранее сообщалось, что российское посольство уличило США в стремлении к переделу агропромышленного рынка.

