Опрос: Россияне готовы поддержать наступление российской армии на Киев

Предполагаемое решение президента РФ Владимира Путина «завтра объявить о начале нового наступления на Киев» одобряют 60% соотечественников, чуть более четверти респондентов — 26% — заявили о неприятии такого шага. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на социологическую службу Russian Field.

По данным исследования, дальнейшее проведение спецоперации на Украине поддерживают 52% россиян, к мирным переговорам призывают более трети опрошенных — 38%. В «определенно успешном» или «скорее успешном» ходе спецоперации убеждены 62% участников опроса, обратное мнение высказали 19% сограждан, такое же количество опрошенных затруднились с ответом.