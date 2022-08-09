Опрос: Россияне готовы поддержать наступление российской армии на Киев
Предполагаемое решение президента РФ Владимира Путина «завтра объявить о начале нового наступления на Киев» одобряют 60% соотечественников, чуть более четверти респондентов — 26% — заявили о неприятии такого шага. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на социологическую службу Russian Field.
По данным исследования, дальнейшее проведение спецоперации на Украине поддерживают 52% россиян, к мирным переговорам призывают более трети опрошенных — 38%. В «определенно успешном» или «скорее успешном» ходе спецоперации убеждены 62% участников опроса, обратное мнение высказали 19% сограждан, такое же количество опрошенных затруднились с ответом.
Кроме того, 59% россиян считают, что специальная военная операция затянулась, иначе полагают 28% опрошенных, а 13% респондентов затруднились или отказались отвечать на этот вопрос. Также авторы исследования отметили, что 41% сограждан признались, что «устали от новостей о ходе военной операции на Украине».
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к жителям освобождённых территорий по вопросам референдумов.
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