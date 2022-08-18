Арестович: Турция и ООН могут предложить Зеленскому прекращение огня
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш могут попытаться уговорить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на дипломатическое урегулирование ситуации вокруг страны и отказаться от планов захватить территории, взятые под контроль Россией. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.
Советник допустил, что Эрдоган и Гутерреш «может быть и будут» предлагать прекращение огня и отказ от попыток вернуть южные регионы.
«Но я боюсь даже воспроизвести, что он [Зеленский] ответит», — цитирует Арестовича РИА Новости.
Советник также выразил мнение, что украинский президент откажется от любой мирной инициативы, пишет РИА ФАН.
Зеленский, Эрдоган и Гутерреш в четверг проведут трехстороннюю встречу во Львове, напоминает Газета.ру.
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