Арестович: Турция и ООН могут предложить Зеленскому прекращение огня

Советник допустил, что Эрдоган и Гутерреш «может быть и будут» предлагать прекращение огня и отказ от попыток вернуть южные регионы.

«Но я боюсь даже воспроизвести, что он [Зеленский] ответит», — цитирует Арестовича РИА Новости.

Советник также выразил мнение, что украинский президент откажется от любой мирной инициативы, пишет РИА ФАН.

Зеленский, Эрдоган и Гутерреш в четверг проведут трехстороннюю встречу во Львове, напоминает Газета.ру.

