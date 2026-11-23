В России создали тест-системы для диагностики двух видов рака
Таргетные панели для диагностики рака молочной железы и рака яичников создали в Институте медицины и медицинских технологий Новосибирского государственного университета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на учреждение.
Такие панели — это комплексные лабораторные генетические тесты методом секвенирования нового поколения, при котором исследуют набор выбранных участков генов, связанных с определенными заболеваниями.
Как отметили в НГУ, сейчас панели находятся на этапе тестирования в лабораторных условиях.
«В следующем году они пройдут проверку на контрольных образцах и на образцах пациентов с подтвержденным диагнозом и будут зарегистрированы как медицинские изделия, а затем введены в клиническую практику», — говорится в релизе.
Специалисты проводят работу по созданию таргетных панелей по двум направлениям — подбору реагентов для секвенирования и разработке программного обеспечения для этого процесса. Ученые сконцентрировались на гибридизационном подходе, при необходимости панель могут расширить под большое количество генов, и в перспективе специалисты смогут создавать тесты для диагностики любых заболеваний.
Ранее в Сеченовском университете разработали экспериментальный тест для оценки риска рака молочной железы на основе анализа пяти белковых маркеров крови, напоминает 360.ru.
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