Такие панели — это комплексные лабораторные генетические тесты методом секвенирования нового поколения, при котором исследуют набор выбранных участков генов, связанных с определенными заболеваниями.

Как отметили в НГУ, сейчас панели находятся на этапе тестирования в лабораторных условиях.

«В следующем году они пройдут проверку на контрольных образцах и на образцах пациентов с подтвержденным диагнозом и будут зарегистрированы как медицинские изделия, а затем введены в клиническую практику», — говорится в релизе.

Специалисты проводят работу по созданию таргетных панелей по двум направлениям — подбору реагентов для секвенирования и разработке программного обеспечения для этого процесса. Ученые сконцентрировались на гибридизационном подходе, при необходимости панель могут расширить под большое количество генов, и в перспективе специалисты смогут создавать тесты для диагностики любых заболеваний.

Ранее в Сеченовском университете разработали экспериментальный тест для оценки риска рака молочной железы на основе анализа пяти белковых маркеров крови, напоминает 360.ru.

