Стремоусов заявил о захвате группы украинских диверсантов под Херсоном
Группа украинских диверсантов была захвачена в плен на линии фронта в Херсонской области. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
«В Херсонской области на Бериславском участке ночью была захвачена в плен целая ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. — НСН)», — рассказал чиновник.
Кроме того, на Андреевском направлении в районе реки Ингулец российские военные отбили попытку противника прорвать линию обороны, пишет RT.
Ранее Стремоусов сообщил, что на линии боевого соприкосновения в Херсонской области украинские диверсанты пытаются замаскироваться под российских военных, напоминает Газета.ру. По словам чиновника, противник перекрашивает технику и использует белые повязки, однако силы РФ вычисляют диверсантов.
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