Стремоусов заявил о захвате группы украинских диверсантов под Херсоном

«В Херсонской области на Бериславском участке ночью была захвачена в плен целая ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. — НСН)», — рассказал чиновник.

Кроме того, на Андреевском направлении в районе реки Ингулец российские военные отбили попытку противника прорвать линию обороны, пишет RT.

Ранее Стремоусов сообщил, что на линии боевого соприкосновения в Херсонской области украинские диверсанты пытаются замаскироваться под российских военных, напоминает Газета.ру. По словам чиновника, противник перекрашивает технику и использует белые повязки, однако силы РФ вычисляют диверсантов.

