Стремоусов заявил о захвате группы украинских диверсантов под Херсоном

Группа украинских диверсантов была захвачена в плен на линии фронта в Херсонской области. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

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«В Херсонской области на Бериславском участке ночью была захвачена в плен целая ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. — НСН)», — рассказал чиновник.

Кроме того, на Андреевском направлении в районе реки Ингулец российские военные отбили попытку противника прорвать линию обороны, пишет RT.

Ранее Стремоусов сообщил, что на линии боевого соприкосновения в Херсонской области украинские диверсанты пытаются замаскироваться под российских военных, напоминает Газета.ру. По словам чиновника, противник перекрашивает технику и использует белые повязки, однако силы РФ вычисляют диверсантов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПленныеУкраинаХерсон
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