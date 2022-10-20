В Одессе объявлена воздушная тревога

Власти Одессы объявили воздушную тревогу.

Сообщение размещено в официальном Telegram-канале администрации города. Деталей не приводится.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о планах освободить Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области.


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ФОТО: Дюк Ришелье
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