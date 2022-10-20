В Одессе объявлена воздушная тревога
20 октября 202209:24
Власти Одессы объявили воздушную тревогу.
Сообщение размещено в официальном Telegram-канале администрации города. Деталей не приводится.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о планах освободить Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru