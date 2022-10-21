В Совфеде пообещали Киеву асимметричный ответ на удар по мосту в Херсоне
Сенатор Сергей Бондарев заявил, что Россия асимметрично ответит Украине на удар по переправе в Херсоне.
«На данный террористический акт обязательно последует ответ со стороны России - разумеется, асимметричный», - написал Бондарев в своем Telegram-канале.
Накануне украинская армия выпустила 12 ракет по гражданской переправе через Днепр в районе Антоновского моста, ПВО удалось сбить 11 ракет. Погибли 4 человека. ВСУ признали удары по мосту.
Ранее глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил обращения в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International с требованием немедленно отреагировать на военное преступление Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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