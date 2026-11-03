Дмитриев отреагировал на заявление Уиткоффа о предстоящих переговорах по Украине
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил в соцсети Х, что мировое сообщество ценит усилия лидера США Дональда Трампа и его команды по урегулированию конфликта вокруг Украины.
«Мир ценит миротворческие усилия президента Трампа и его команды», - указал политик. Таким образом Дмитриев отреагировал на заявление спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. По его словам, американские власти выступят посредником на переговорах России и Украины 10–11 ноября, которые пройдут в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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