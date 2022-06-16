Песков заявил, что безопасность Крыма и моста гарантирована военными

Отвечая на вопрос о том, что может помешать Киеву осуществить такие угрозы, он отметил, что безопасность и Крыма, и моста, гарантирована мерами, которые принимают российские военные.

«Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных. по сути этих мер я говорить не могу, это вопрос к военным», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее генерал-майор Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для уничтожения западным оружием, так как по нему подтягиваются российские резервы, сообщает RT.