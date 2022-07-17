В Госдуме назвали способ РФ «приземлить мысли» Киева об ударе по Крымскому мосту
Контратака системы противовоздушной обороны Крыма быстро «приземлит» идеи руководства Украины о нанесении удара по Крымскому мосту. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».
По мнению парламентария, западное оружие, поставленное Киеву, «вскружило голову президенту Украины Владимиру Зеленскому».
«Он, видимо, решил, что перед ним открыты невероятные возможности для нападения на российские города. Но, как всегда, эта мысль будет «приземлена» нашими контратаками и мастерски выстроенной противовоздушной обороной Крыма. Я допускаю, что Зеленский может даже на камеру отдать приказ нанести удар по Крымскому мосту и Крыму, а затем пропагандисты вроде Арестовича расскажут о том, что все прошло успешно, оставив подробности в секрете», — сказал депутат.
По его словам, «ни пять, ни десять» реактивных систем залпового огня производства США не решат исхода российской спецоперации на Украине.
Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».
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