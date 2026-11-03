Песков рассказал, какими вопросами будет заниматься экс-полпред Трутнев

Помощник президента России, бывший полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, предположительно, будет заниматься вопросами патриотического воспитания, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Трутнев предложил создать центры подготовки бойцов спецназа по всей России

Так он ответил на вопрос о том, будет ли тема патриотизма в сфере компетенции Трутнева на должности помощника президента. Официальный представитель Кремля указал, что пока нет деталей, будет ли в его компетенции ДОСААФ, центр «Воин» и другие структуры.

После окончательного определения круга обязанностей экс-полпреда будут подготовлены соответствующие положения.

Трутнев занимал пост вице-премьера - полпреда президента РФ на Дальнем Востоке с 2013 года. 22 октября текущего года он был освобожден от этой должности и назначен помощником президента.

Ранее политик рассказал, как отстреливался от ВСУ из дома в Угледаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Викентий Барковский
ТЕГИ:Президент РФДмитрий Песков

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