Песков рассказал, какими вопросами будет заниматься экс-полпред Трутнев

Так он ответил на вопрос о том, будет ли тема патриотизма в сфере компетенции Трутнева на должности помощника президента. Официальный представитель Кремля указал, что пока нет деталей, будет ли в его компетенции ДОСААФ, центр «Воин» и другие структуры.

После окончательного определения круга обязанностей экс-полпреда будут подготовлены соответствующие положения.

Трутнев занимал пост вице-премьера - полпреда президента РФ на Дальнем Востоке с 2013 года. 22 октября текущего года он был освобожден от этой должности и назначен помощником президента.

Ранее политик рассказал, как отстреливался от ВСУ из дома в Угледаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

