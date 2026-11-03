Хинштейн рассказал о новых делах вокруг курской Корпорации развития
Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил ТАСС, что уголовные разбирательства вокруг Корпорации развития Курской области будут продолжены.
По его словам, в настоящее время ведутся споры между корпорацией и ее подрядчиками, субподрядчиками, а также между теми, для кого корпорация являлась в свою очередь подрядчиком. «Всплывают и вскрываются новые обстоятельства, по которым тоже будут суды, <…> и суды не общей юрисдикции, не арбитражные, а уголовные», - указал глава региона.
В области расследуются уголовные дела вокруг Корпорации развития, в том числе и по возведению оборонительных сооружений на границе. Экс-главу Корпорации Владимира Лукина отправили в колонию за хищение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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