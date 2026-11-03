В СФ выступили против практики отправки студентов «на картошку»
В настоящее время в России не актуален формат отправки школьников и студентов «на картошку» или «на клубнику», как это было во времена СССР, сообщил ТАСС председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.
По его словам, для аграриев выгоднее нанять для этого профессиональных сотрудников. Сегодня один современный картофелеуборочный комбайн способен заменить работу студенческого отряда. При этом работа выполняется быстрее и качественнее. Кроме того, как указал сенатор, нарушается учебный процесс школьников, безопасность при массовом пребывании в неприспособленных условиях проживания.
Двойных отметил, что не следует обесценивать советский опыт, поскольку на тот момент страна сталкивалась «с серьезнейшими вызовами».
Традиция отправлять студентов и школьников на сельскохозяйственные работы зародилась в СССР. Массовая мобилизация учащихся на поля была вынужденной мерой в условиях плановой экономики и дефицита рабочих рук.
Ранее сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой о привлечении к осенней сельскохозяйственной уборочной кампании школьников и студентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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