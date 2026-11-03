В СФ выступили против практики отправки студентов «на картошку»

По его словам, для аграриев выгоднее нанять для этого профессиональных сотрудников. Сегодня один современный картофелеуборочный комбайн способен заменить работу студенческого отряда. При этом работа выполняется быстрее и качественнее. Кроме того, как указал сенатор, нарушается учебный процесс школьников, безопасность при массовом пребывании в неприспособленных условиях проживания.

Двойных отметил, что не следует обесценивать советский опыт, поскольку на тот момент страна сталкивалась «с серьезнейшими вызовами».

Традиция отправлять студентов и школьников на сельскохозяйственные работы зародилась в СССР. Массовая мобилизация учащихся на поля была вынужденной мерой в условиях плановой экономики и дефицита рабочих рук.

Ранее сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой о привлечении к осенней сельскохозяйственной уборочной кампании школьников и студентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

