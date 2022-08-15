«Крылатые ракеты и диверсии»: Киев угрожает сокрушительным ударом по Крымскому мосту

Киев продолжает заявлять о возможности ударить по Крымскому мосту. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что киевские власти провели переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, обсудив план уничтожения объекта.

Парламентарий в своем Telegram-канале опубликовал отрывок выступления эксперта Игоря Коротченко, рассказавшего, что в Киеве под личным руководством Уоллеса разрабатывают план атак по мосту.

Он подтвердил свое заявление фотографией переговоров. На снимке изображены сам Гончаренко, Уоллес, также уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, план уничтожения обсудили еще в июне.

При этом советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович 16 июля заявил, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».

«Как только появится первая техническая возможность, он [мост] тут же станет этим объектом... Если есть ограничения от партнеров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации — значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает. А между прочим, Крымский мост... проходит по территориальным водам Украины», — отмечал политик. Нюанс в том, что Украина продолжает считать Крым и прибрежные воды своими, в Москве же неоднократно подчеркивали, что российская юрисдикция полуострова не обсуждается.