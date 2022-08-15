«Крылатые ракеты и диверсии»: Киев угрожает сокрушительным ударом по Крымскому мосту
Украинская сторона продолжает заявлять о возможностях ударить по Крымскому мосту, в России обещают Киеву устроить в ответ на любые подобные провокации «быстрый и тяжелый Судный день».
Киев продолжает заявлять о возможности ударить по Крымскому мосту. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что киевские власти провели переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, обсудив план уничтожения объекта.
Парламентарий в своем Telegram-канале опубликовал отрывок выступления эксперта Игоря Коротченко, рассказавшего, что в Киеве под личным руководством Уоллеса разрабатывают план атак по мосту.
Он подтвердил свое заявление фотографией переговоров. На снимке изображены сам Гончаренко, Уоллес, также уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, план уничтожения обсудили еще в июне.
При этом советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович 16 июля заявил, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».
«Как только появится первая техническая возможность, он [мост] тут же станет этим объектом... Если есть ограничения от партнеров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации — значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает. А между прочим, Крымский мост... проходит по территориальным водам Украины», — отмечал политик. Нюанс в том, что Украина продолжает считать Крым и прибрежные воды своими, в Москве же неоднократно подчеркивали, что российская юрисдикция полуострова не обсуждается.
О том, что Киев в ближайшее время может нанести сокрушительный удар по Крымскому мосту, заявил и американский генерал Филип Бридлав. В начале июля он рассказал, что недавно на Украину поступили из США американские противокорабельные крылатые ракеты «Гарпун», которые обладают дозвуковой скоростью полета и огромной разрушительной силой.
Российская сторона все еще не видит в заявлениях Киева реальных угроз. Так, по словам члена комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Белика, контратака системы противовоздушной обороны Крыма быстро «приземлит» идеи руководства Украины о нанесении удара по Крымскому мосту.
По мнению парламентария, западное оружие, поставленное Киеву, «вскружило голову президенту Украины Владимиру Зеленскому».
«Он, видимо, решил, что перед ним открыты невероятные возможности для нападения на российские города. Но, как всегда, эта мысль будет «приземлена» нашими контратаками и мастерски выстроенной противовоздушной обороной Крыма. Я допускаю, что Зеленский может даже на камеру отдать приказ нанести удар по Крымскому мосту и Крыму, а затем пропагандисты вроде Арестовича расскажут о том, что все прошло успешно, оставив подробности в секрете», — сказал депутат.
Со своей стороны, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти Украины ожидает Судный день в случае атаки на Крым.
«В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день - очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно. Но тем не менее они продолжают провоцировать такими заявлениями общую ситуацию», - подчеркнул зампред Совбеза РФ.
По мнению сенатора от полуострова Ольги Ковитиди, угроза Крымскому мосту со стороны Украины отсутствует. Сооружение защищают российские противоракетные комплексы, заявила она.
«Понимаем, что имеющиеся расклады, с учетом расстояния, говорят о пространственной недосягаемости Крымского моста для противника. Периодические заявления "беспокойных" украинских соседей, нами оцениваются, фильтруются, систематизируются», - сказала политик.
Бывший глава расформированной спецслужбы Израиля «Натив» Яков Кедми расценил угрозы Киева нанести ракетный удар по Крымскому мосту как террористические заявления. По его мнению, если бы Россия сделала подобные заявления, Запад поднял бы «вселенский вой».
Глава МИД РФ Сергей Лавров в середине июня заявил, что все угрозы украинской стороны в отношении Крымского моста берутся на заметку. Он также выразил уверенность, что все подобные планы непременно потерпят крах.
Крымский мост действительно стратегически важный объект, для поражения которого ВСУ понадобятся дальнобойные ракеты, на что ВС России придется незамедлительно ответить. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.
«Крымский мост – это один из важнейших компонентов коммуникации, через который поступает пополнение технических средств, в том числе для группировки наших войск. Что касается объекта номер один для поражения – для них (ВСУ – прим. НСН) это тоже очень важная артерия. К тому же поражение Крымского моста будет иметь огромное политическое значение. Однако сейчас средств для того, чтобы достигнуть этой цели, то есть оружия, у ВСУ нет. Единственное, что они могут сделать – это использовать диверсионные силы, заслать подводные диверсионные группы», - объяснил он.
На фоне громких заявлений украинские военные продолжают обстреливать южные регионы России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце июля дал распоряжение нарастить действия армии по всем направлениям, чтобы исключить возможность обстрела российских мирных городов.
9 августа в поселке Новофедоровка в Крыму, где находится военный аэродром Саки, прогремели взрывы. Минобороны России назвало причиной произошедшего детонацию нескольких авиационных боеприпасов. Отмечалось, что никакого огневого воздействия на аэродром не было.
Источники «РИА Новости» и «Интерфакса» в министерстве говорили, что причиной взрывов считают нарушение правил пожарной безопасности.
Представитель Пентагона заявил, что США не передавали Вооруженным силам Украины оружие, при помощи которого они могли бы обстрелять военные объекты в Крыму. Позже на сайте американского ведомства было опубликовано сообщение о том, что причиной взрывов на российской военной авиабазе Саки якобы стали обстрелы со стороны Украины.
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