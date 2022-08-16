Экс-сотрудник ФСБ назвал три сценария реагирования на взрывы в Крыму
Россия должна подавить пункты принятия решения, уничтожить все объекты СБУ и повысить контрразведывательный режим, сказал НСН генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.
Нужно в самой жесткой форме подавить центры принятия решений, уничтожить всю инфраструктуру Службы безопасности Украины и повысить контрразведывательный режим, заявил генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее Минобороны России назвало взрывы под Джанкоем диверсией. В результате пострадал склад военного назначения. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Позднее СМИ сообщили, что над военной авиабазой в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма были видны клубы черного дыма. А в ФСБ рассказали, что украинские диверсанты 4, 9 и 12 августа подорвали опоры ЛЭП, через которые Курская АЭС снабжает объекты промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов. Михайлов считает, что реакция России на происходящее должна быть жесткой.
«Предметом посягательства могут стать любые объекты: детские сады, школы, канализационные станции, трансформаторные подстанции. У нас много объектов стратегического значения, которые охраняются, но много более мелких объектов, которые уязвимы. Трансформаторные подстанции, путепроводы, автозаправки охраняются? Нет! Я глубоко убежден, что нужно в самой жесткой, а может и в жестокой форме, подавить центры принятия решений – это первое. Второе – уничтожить всю инфраструктуру СБУ. Третье – повысить контрразведывательный режим. В связи с гуманитарной ситуацией на Украине мы вынуждены идти на послабления в выдаче российского гражданства, пересечению границы беженцами. Среди этих граждан могут быть лица, выполняющие задание СБУ и запрограммированные на индивидуальный террор», - сказал Михайлов.
Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что нужно усиливать взаимосвязь общества и государства. В частности, он предлагает вернуться к практике создания народных дружин, молодежных оперативных отрядов.
«Нет преступлений, о которых люди не знают. Оперативники могут работать по 48 часов в сутки, но если нет поддержки общества, то ничего не получится. Проблема встала ребром. У нас есть талантливые опера, сотрудники КГБ, ФСБ, находящиеся в запасе, на пенсии, которые могут сформировать гражданское ополчение. Может, надо вернуться к созданию народных дружин, молодежных оперативных отрядов. Мы же видим, как перемещается линия партизанской борьбы вглубь России. Много уже разоблачено агентуры СБУ, которые готовились совершить диверсионный или террористический акт. Но мы не знаем, что в остатке. Они же появляются и исчезают» - пояснил Михайлов.
Депутат Госсовета Крыма, экс-сотрудник ФСБ Сергей Дремов в разговоре с «Радиоточкой НСН» указал на то, что органы госбезопасности успешно предотвращают диверсии, но не рассказывают об этом.
«Спецоперация проходит на территории, где присутствуют американские, британские наемники с серьезной подготовкой. Эти военные не какие-то аборигены с палками, топорами и камнями. Наши органы безопасности работают и думаю, что количество успешно предотвращенных диверсий и актов незаконного вмешательства в инфраструктуру на порядок больше, но об этом просто не говорят. Если брать Крымский мост, то он находится в безопасности и защищен всеми имеющимися средствами Минобороны, спецслужб, правоохранительных органов. Я практически уверен, что никаких поползновений не будет. У Украины и ее союзников сил не хватит спланировать такую операцию», - говорит Дремов.
Оценить количество диверсионных групп, по его словам, тоже невозможно.
«Такие данные надо запрашивать в ФСБ, хотя они не скажут, но братья работают», - резюмировал Дремов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание «консультативного совета по деоккупации Крыма».
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