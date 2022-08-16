Экс-сотрудник ФСБ назвал три сценария реагирования на взрывы в Крыму

Ранее Минобороны России назвало взрывы под Джанкоем диверсией. В результате пострадал склад военного назначения. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Позднее СМИ сообщили, что над военной авиабазой в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма были видны клубы черного дыма. А в ФСБ рассказали, что украинские диверсанты 4, 9 и 12 августа подорвали опоры ЛЭП, через которые Курская АЭС снабжает объекты промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов. Михайлов считает, что реакция России на происходящее должна быть жесткой.

«Предметом посягательства могут стать любые объекты: детские сады, школы, канализационные станции, трансформаторные подстанции. У нас много объектов стратегического значения, которые охраняются, но много более мелких объектов, которые уязвимы. Трансформаторные подстанции, путепроводы, автозаправки охраняются? Нет! Я глубоко убежден, что нужно в самой жесткой, а может и в жестокой форме, подавить центры принятия решений – это первое. Второе – уничтожить всю инфраструктуру СБУ. Третье – повысить контрразведывательный режим. В связи с гуманитарной ситуацией на Украине мы вынуждены идти на послабления в выдаче российского гражданства, пересечению границы беженцами. Среди этих граждан могут быть лица, выполняющие задание СБУ и запрограммированные на индивидуальный террор», - сказал Михайлов.