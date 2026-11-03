В Росгвардии предложили изменить элементы военной формы

Росгвардия предложила исключить из формы одежды военнослужащих малоиспользуемые предметы и при этом принять на снабжение образцы формы других федеральных органов исполнительной власти, а также распространить предметы парадной формы почетного караула на выполняющие аналогичные задачи подразделения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект указа.

В частности, из военной формы одежды предложили исключить камуфлированную зимнюю полевую фуражку для высших офицеров; камуфлированные панаму и берет для всех категорий военных, кроме морских подразделений; шерстяную куртку для офицеров и прапорщиков, за исключением морских подразделений; летние белые шерстяные тужурку и брюки для офицеров и прапорщиков морских подразделений; черную шерстяную куртку для женщин-военнослужащих таких подразделений. Кроме того, Росгвардия призвала отказаться от серых и черных меховых шапок для женщин-военных, пишет 360.ru.

При этом ведомство предлагает принять на снабжение утепленную шапку, рубашку-поло, ботинки с высокими берцами защитного цвета, берет для всех категорий военнослужащих; парадные шерстяные жакет и брюки с кантами и лампасами для женщин из числа высших офицеров. Кроме того, проектом предлагается введение белых летних тужурки и брюк для офицеров и прапорщиков морских подразделений.

Ранее Федеральная служба безопасности предложила изменить нормы обеспечения военнослужащих формой в связи с необходимостью «оптимизировать расходы бюджетных средств».

