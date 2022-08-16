Так он прокомментировал заявление украинского депутата Алексея Гончаренко, по словам которого, Киев провел переговоры с британским военным ведомством об уничтожении моста еще в июне.

При этом советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович 16 июля заявил, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».

О том, что Киев в ближайшее время может нанести сокрушительный удар по Крымскому мосту, заявил и американский генерал Филип Бридлав.

