Зампостпреда Британии в ООН не знает о плане уничтожить Крымский мост
Заместитель постоянного председателя Великобритании при ООН Джеймс Кариуки сообщил, что ничего не слышал о совместных планах Киева и Лондона уничтожить Крымский мост, сообщает «РЕН ТВ».
Так он прокомментировал заявление украинского депутата Алексея Гончаренко, по словам которого, Киев провел переговоры с британским военным ведомством об уничтожении моста еще в июне.
При этом советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович 16 июля заявил, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».
О том, что Киев в ближайшее время может нанести сокрушительный удар по Крымскому мосту, заявил и американский генерал Филип Бридлав.
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