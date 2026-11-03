Возврат денег за отмененные в РФ рейсы могут упростить
Российские авиационные власти обсуждают упрощение процедуры возврата средств за билеты при отмене регулярных рейсов, сообщают «Известия».
Может быть введен единый электронный порядок. Согласно инициативе, пассажиру будет достаточно одного подтверждения без подачи отдельного заявления. Средства должны вернуться в течение 10 дней. Минтранс запросил мнение участников рынка по инициативе депутатов Госдумы. В «Аэрофлоте» и «Победе» заявили, что пассажиры и сейчас могут оперативно оформить возврат билета через личный кабинет на сайте.
В качестве примера парламентарии приводят Smartavia. Если билет куплен на сайте авиакомпании, пассажиру предлагают заполнить специальную форму. При покупке через агентство необходимо обращаться по месту приобретения билета. При этом рассмотрение заявки может занять до 30 дней. Данный срок обработки обращения, а не выплаты средств.
Ранее стало известно, что в РФ изменят правила возврата билетов на поезд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Возврат денег за отмененные в РФ рейсы могут упростить
- Дмитриев отреагировал на заявление Уиткоффа о предстоящих переговорах по Украине
- Хинштейн рассказал о новых делах вокруг курской Корпорации развития
- Песков рассказал, какими вопросами будет заниматься экс-полпред Трутнев
- КНДР опровергла причастность к взлому криптобиржи Binance
- США выступят посредником на переговорах РФ и Украины 10–11 ноября в Абу-Даби
- Взятки на 26 млн: Главу Славянского района Кубани заключили под стражу
- Трамп пообещал защитить Маска в случае расследования со стороны демократов
- СМИ: Иран пригрозил атаковать военные базы США в Европе
- Захарова прокомментировала русскую речь в ходе протестов под Киевом