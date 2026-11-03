Возврат денег за отмененные в РФ рейсы могут упростить

Может быть введен единый электронный порядок. Согласно инициативе, пассажиру будет достаточно одного подтверждения без подачи отдельного заявления. Средства должны вернуться в течение 10 дней. Минтранс запросил мнение участников рынка по инициативе депутатов Госдумы. В «Аэрофлоте» и «Победе» заявили, что пассажиры и сейчас могут оперативно оформить возврат билета через личный кабинет на сайте.

В качестве примера парламентарии приводят Smartavia. Если билет куплен на сайте авиакомпании, пассажиру предлагают заполнить специальную форму. При покупке через агентство необходимо обращаться по месту приобретения билета. При этом рассмотрение заявки может занять до 30 дней. Данный срок обработки обращения, а не выплаты средств.

Ранее стало известно, что в РФ изменят правила возврата билетов на поезд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

