КНДР опровергла причастность к взлому криптобиржи Binance

По ее словам, американские власти «вводят в заблуждение международное общественное мнение», что является «серьезной политической провокацией» против Пхеньяна.

Ким Ё Чжон также намекнула на ответственность самого Вашингтона, напомнив об объявленной властями США конфискации похищенных криптовалютных активов в стратегический резерв государства.

Ранее Федеральное бюро расследований США обвинило хакерскую группировку TraderTraitor из Северной Кореи в краже более $6 млрд с криптобиржи Binance, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

