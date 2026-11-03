КНДР опровергла причастность к взлому криптобиржи Binance

Обвинения Северной Кореи со стороны США в краже $6,3 млрд с криптобиржи Binance — провокация, сообщает ЦТАК со ссылкой на замглавы отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

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По ее словам, американские власти «вводят в заблуждение международное общественное мнение», что является «серьезной политической провокацией» против Пхеньяна.

Ким Ё Чжон также намекнула на ответственность самого Вашингтона, напомнив об объявленной властями США конфискации похищенных криптовалютных активов в стратегический резерв государства.

Ранее Федеральное бюро расследований США обвинило хакерскую группировку TraderTraitor из Северной Кореи в краже более $6 млрд с криптобиржи Binance, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Евгений Разумный
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