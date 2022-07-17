Клишас назвал угрозу Киева атаковать Крым основанием для демилитаризации всей Украины

Угрозы Киева предпринять атаки Крыма или Крымского моста не оставляют России выбора кроме демилитаризации всей Украины, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры», — отметил сенатор.

Ранее Украина допустила возможность использовать американские ракеты для ударов против российских объектов в Крыму. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:УгрозыКрымский МостКрымРоссияУкраинаАндрей Клишас
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