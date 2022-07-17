Клишас назвал угрозу Киева атаковать Крым основанием для демилитаризации всей Украины

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры», — отметил сенатор.

Ранее Украина допустила возможность использовать американские ракеты для ударов против российских объектов в Крыму. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого.

