Под угрозой ЗАЭС и Крым? Версии и последствия разрушения Каховской ГЭС

На данный момент не сообщается, с кем связывался мэр Новой Каховки, когда получил информацию, что «все спокойно», но уже через час он же заявил, что ночные удары по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. По его словам, потребности в эвакуации населения Новой Каховки пока нет.

При этом в Telegram-каналах распространилось видео, на котором, предположительно, сотрудник станции говорит, что прилетов по Каховской ГЭС не было – ее смыла вода. По предварительной и неофициальной версии, дамба разрушилась из-за старых повреждений. Источник ТАСС во властных структурах также подтвердил разрушение дамбы и заявил, что идет «затопление территорий».

Леонтьев, однако, назвал серьезнейшим террористическим актом разрушение задвижек гидроэлектростанции в Херсонской области. При этом он уточнил, что верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате обстрела, но сама дамба осталась целой. По данным РИА Новости, уровень воды после разрушения станции поднялся на 2,5 метра ниже по течению. В свою очередь ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов. Указывается, что в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

Со своей стороны, член администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что на данный момент скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет порядка 12 сантиметров в час.

ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗРУШЕНИЯ ГЭС И «ЯДЕРНАЯ КАТАСТРОФА»

Каховская ГЭС — шестая ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей. Россия ранее распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).