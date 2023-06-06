Под угрозой ЗАЭС и Крым? Версии и последствия разрушения Каховской ГЭС
Власти Новой Каховки подтвердили разрушение задвижек плотины ГЭС рано утром 6 июня. Между тем эксперты предупреждают о страшных последствиях для населения и военных, вплоть до «ядерной катастрофы».
Так, первые сообщения о разрушении Каховской ГЭС стали появляться рано утром 6 июня. Украинские паблики и российские военкоры опубликовали видео, предположительно, с Каховской ГЭС. Сразу после этого мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в разговоре с РИА Новости опроверг информацию о подрыве ГЭС и назвал это бредом. Он добавил, что в городе везде «все тихо и спокойно».
«Это бред! Все нормально, везде все нормально, я только что связывался по рации. Везде все нормально по городу, все тихо и спокойно», - приводит РИА Новости слова Леонтьева.
На данный момент не сообщается, с кем связывался мэр Новой Каховки, когда получил информацию, что «все спокойно», но уже через час он же заявил, что ночные удары по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. По его словам, потребности в эвакуации населения Новой Каховки пока нет.
При этом в Telegram-каналах распространилось видео, на котором, предположительно, сотрудник станции говорит, что прилетов по Каховской ГЭС не было – ее смыла вода. По предварительной и неофициальной версии, дамба разрушилась из-за старых повреждений. Источник ТАСС во властных структурах также подтвердил разрушение дамбы и заявил, что идет «затопление территорий».
Леонтьев, однако, назвал серьезнейшим террористическим актом разрушение задвижек гидроэлектростанции в Херсонской области. При этом он уточнил, что верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате обстрела, но сама дамба осталась целой. По данным РИА Новости, уровень воды после разрушения станции поднялся на 2,5 метра ниже по течению. В свою очередь ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов. Указывается, что в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.
Со своей стороны, член администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что на данный момент скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет порядка 12 сантиметров в час.
ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗРУШЕНИЯ ГЭС И «ЯДЕРНАЯ КАТАСТРОФА»
Каховская ГЭС — шестая ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей. Россия ранее распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Таким образом, разрушение дамбы на Каховской ГЭС и неконтролируемый сброс воды будут иметь значение не только для жителей населенных пунктов ниже по течению Днепра, которые теперь затопят воды самого полноводного из Днепровских водохранилищ – Каховского. Специалистам предстоит оценить, как понижение уровня воды скажется на работе Запорожской АЭС.
«При проблемах с плотиной Каховской ГЭС будут большие неприятности на Запорожской АЭС. (Это – ред. НСН) может привести к развитию ядерной катастрофы», — говорил ранее замдиректора гидроэлектростанции по реконструкции Арсений Зеленский.
Гидрографы также объясняли, что прямо перед плотиной идет забор воды в Северо-Крымский канал, так что ситуация может повлиять и на водоснабжение Крыма, восстановленное после начала спецоперации.
«Прямо перед плотиной идет забор воды в Северо-Крымский канал. А есть еще Каховский канал, а также каналы, которые питают Днепропетровскую область и Кривой Рог. Если плотина будет разрушена, уровень в водохранилище упадет, все эти каналы обмелеют, что станет тоже большой проблемой. В том числе для Крыма, который только-только получил днепровскую воду, у нас началось развиваться сельское хозяйство», - говорил гидрограф Сергей Станичный в разговоре с «МК».
Кроме того, в военном плане разрушение дамбы изменит тактические расклады на фронте. Председатель Президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в интервью НСН заявлял, что если ВСУ взорвут Каховскую ГЭС, то будет затоплен весь правый берег Херсонской области. Он предупреждал, что это приведет к неминуемой гибели населения и личного состава.
«ВСУ могли взорвать Каховскую ГЭС, правобережье полностью подлежало бы затоплению и гибели личного состава и населения. То, что они готовили это – неоспоримый факт, этому есть ряд доказательств. Обстрелы ГЭС были не просто обстрелы, это была пристрелка, чтобы потом разом можно было разрушить ее в результате массированного налета. Никто не сумел бы эвакуироваться, все бы смыло», - говорил Липовой.
Ранее, в апреле, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Каховская ГЭС защищена от обстрелов. Тогда он отмечал, что в присутствии международной миссии нет необходимости, сообщает «Радиоточка НСН».
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