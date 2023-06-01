Рогов: Киев препятствует запуску Запорожской АЭС

Украина препятствует запуску Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского всячески препятствует запуску Запорожской АЭС, шантажируя нанесением по ней ударов», — цитирует эксперта РИА Новости.

Рогов считает, что запускать АЭС в текущей ситуации крайне небезопасно.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карча обвинил украинские власти в запугивании сотрудников ЗАЭС, пишет Газета.ру. По его словам, около 800 человек либо запуганы, либо саботируют работу за получаемые от Киева деньги, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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