Рогов: Киев препятствует запуску Запорожской АЭС
Украина препятствует запуску Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского всячески препятствует запуску Запорожской АЭС, шантажируя нанесением по ней ударов», — цитирует эксперта РИА Новости.
Рогов считает, что запускать АЭС в текущей ситуации крайне небезопасно.
Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карча обвинил украинские власти в запугивании сотрудников ЗАЭС, пишет Газета.ру. По его словам, около 800 человек либо запуганы, либо саботируют работу за получаемые от Киева деньги, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru