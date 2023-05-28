Сальдо: Оставление Херсона – верное решение с военной точки зрения
28 мая 202302:02
Оставление Херсона – верное решение с военной точки зрения, сообщил в Telegram губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, военные предпочли вариант выравнивания линии боевого соприкосновения по Днепру. Оставления Херсона он «воспринял тяжело».
Как отметил глава региона, Днепр — большое естественное препятствие, по нему можно выстроить мощный рубеж обороны.
Ранее Сальдо заявил об отравлении в 2022 году боевым веществом близким человеком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский батальон освободил ряд населенных пунктов
- Сальдо: Оставление Херсона – верное решение с военной точки зрения
- Путин: для России наступило время борьбы за право быть собой
- СМИ: в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
- Президент Молдавии рассказала о нежелании народа страны присоединяться к Румынии
- В НАТО не пришли к согласию по графику вступления Украины в альянс
- Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины
- СМИ: вслед за Артемовском Украина может утратить контроль над Часовым Яром
- СМИ: истребители F-16 могут не оправдать ожидания ВСУ из-за уязвимости перед ВС России
- СМИ: трех дезертиров задержали на территории ЛНР
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru