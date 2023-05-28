Сальдо: Оставление Херсона – верное решение с военной точки зрения

По его словам, военные предпочли вариант выравнивания линии боевого соприкосновения по Днепру. Оставления Херсона он «воспринял тяжело».

Как отметил глава региона, Днепр — большое естественное препятствие, по нему можно выстроить мощный рубеж обороны.

Ранее Сальдо заявил об отравлении в 2022 году боевым веществом близким человеком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

