Сальдо заявил о защищенности Каховской ГЭС от обстрелов

При этом он добавил, что в отрасли гидроэлектроэнергетики нет организации, аналогичной Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о снарядах с обедненным ураном свидетельствуют о его некомпетентности или ангажированности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



