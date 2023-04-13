Сальдо заявил о защищенности Каховской ГЭС от обстрелов
Каховская ГЭС сегодня защищена от обстрелов, в присутствии международной миссии нет необходимости. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, сообщило агентство РИА Новости.
При этом он добавил, что в отрасли гидроэлектроэнергетики нет организации, аналогичной Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о снарядах с обедненным ураном свидетельствуют о его некомпетентности или ангажированности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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