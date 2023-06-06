Источник ТАСС заявил о разрушении плотины Каховской ГЭС

Плотина Каховской ГЭС в Херсонской области разрушилась, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах.

Сальдо заявил о защищенности Каховской ГЭС от обстрелов

По его словам, это произошло из-за повреждений. В настоящее время идет затопление территорий.

Отмечается, что плотина не выдержала, в результате чего одна опора рухнула, пошло затопление.

Ранее глава Новой Каховки Владимир Леонтьев не подтвердил информацию о подрыве Каховской ГЭС. Он заявил, что в городе все тихо и спокойно.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаГЭС

Горячие новости

Все новости

партнеры