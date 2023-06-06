Источник ТАСС заявил о разрушении плотины Каховской ГЭС
6 июня 202306:53
Плотина Каховской ГЭС в Херсонской области разрушилась, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах.
По его словам, это произошло из-за повреждений. В настоящее время идет затопление территорий.
Отмечается, что плотина не выдержала, в результате чего одна опора рухнула, пошло затопление.
Ранее глава Новой Каховки Владимир Леонтьев не подтвердил информацию о подрыве Каховской ГЭС. Он заявил, что в городе все тихо и спокойно.
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- Источник ТАСС заявил о разрушении плотины Каховской ГЭС
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru